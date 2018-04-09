Kocaeli kalem tutması gereken 414 çocuk sokakta çalışıyor

Kocaeli Valiliği tarafından Kocaeli sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta çalıştırılan çocukların genel olarak beden ve ruh sağlığının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ocak’ta başlatılan proje devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe kaymakamlıkları ve ilgili kurum müdürlüklerinin desteği ile her ilçede kurulan mobil ekiplerle 7 gün 24 saat boyunca sokakta çalıştırılan çocuklar tespit ediliyor. Çocukların sokakta her türlü tehlikeye maruz kalmalarını engellemek, ruhsal ve bedensel açıdan sömürülmelerinin önüne geçmek, ruhsal ve bedensel sağlıklarını toplumsal gelişmesine zararlı olacak biçimde aileleri ya da başka kişiler tarafından ihmal veya istismar edilmelerini önlemek için mobil ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 414 çocuğun sokakta dilendirildiği ve çalıştırıldığı tespit edildi.

Sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocukların 288’i Türk, 126’sı Suriye vatandaşı

Sokakta çalıştırıldığı tespit edilen 288’i Türk, 126’sı Suriye uyruklu çocuk hakkında Valilik kararı ve genelgesi doğrultusunda sosyal inceleme başlatıldı. Yine yapılan incelemelerde sokakta çalıştırılan çocukların 237’sinin erkek, 177’sinin erkek olduğu belirlendi. Sokakta çalıştırıldığı tespit edilen 288 Türk vatandaşı çocuğun aile hekimliklerine kayıtları araştırılarak, rutin aşı uygulaması ve aile üyelerinin hastalık takipleri yapılırken, Suriyeli çocukların da sağlık kayıtları yapıldı. Sokakta çalıştırıldıkları tespit edilen 105 çocuğun ve ailenin Geçiçi Barınma Merkezleri’ne gönderilmesi için Göç İdaresi Müdürlüğü’nde işlem başlatıldı.

55 aileye idari para cezası

Yapılan çalışmalar kapsamında 414 çocuğun sokakta çalıştırıldığı tespit edilirken, çocuklarını sokakta çalıştıran 55 aileye idari para cezası kesildi. Yapılan çalışmalarda 4 çocuk ise koruma altına alındı. Sokakta çalışan çocukların eğitim alması için çeşitli çalışmalar yapan Kocaeli Valiliği, çocukların yaşadıkları bölgelerde bulunan gençlik merkezlerinde mesleki eğitim almasını ve çeşitli fiziksel ve bilişsel aktivitelere katılmasını sağlıyor. Nu kapsamda yapılan ev ziyaretleri sonucunda 51 çocuk gençlik merkezlerindeki aktivitelere alınmaya başlandı. Sokakta çalıştığı için okulu bıraktığı tespit edilen 128 çocuğun yeniden eğitime kazandırılması için ise İl Milli Eğitim Müdürülüğü ortaklığında çalışma başlatıldı.

Valilik vatandaşlara çağrıda bulundu: “İhbar edin”

Öte yandan, çocukların korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, Kocaeli Valiliği, vatandaşlara sokakta çalıştırılan çocuklara para verilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Çocuklarını sokakta çalıştırdığı tespit edilen aileler hakkında yapılan 2. işlemde idari para cezası uygulandığını açıklayan Kocaeli Valiliği, çocukların sokakta çalıştırıldığını gören vatandaşların ALO 183, ALO 155, ALO 153 numaralı ihbar hatlarına durumu bildirebilecekleri konusunda çağrıda bulundu.

128 çocuk tekrar eğitime kazandırılacak

Konu hakkında bilgi veren Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Yapılan incelemelerde 414 çocuğun sokakta çalıştırıldığının tespit ettik. Bu çocukların 288’i Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 126’sı da Suriye kökenli çocuklarımız. Bunlara yönelik şu ana kadar birden çok defa yakaladığımız 55 aileye idari para cezası uyguladık. 26 aile hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk ve bu çocuklarımızdan eğitim çağında olmasına rağmen eğitim görmeyen 128 çocuğumuzu da okula kazandırma adına Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çalışmalar gerçekleştirdik. Sağlık hizmetlerinde sorunları varsa bu alanda, Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürlüğümüz’de bu konuda çalışmalar yürüterek gençlerimizi bu alanlara almada önemli çalışmalar ortaya koyuyor” dedi.