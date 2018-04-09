Kocaeli Birlik’in satışı iptal ediliyor!

Kocaeli Birlikspor Kulübü, tam bir komedi dükkanına döndü. Siyasi iradenin, 33 bin kişilik stada yetişmesi için tam destek verdiği Kocaeli Birlik Sportif Hizmetleri A.Ş., önce takım kaptanı Erhan Yılmaz’a satılmış, daha sonra da Yılmaz tarafından Maden Grup’un sahibi Hamit Maden’e devredilmişti. Büyük sükse yapan Hamit Maden, futbolculara yemek daveti bile düzenlemiş ve resmi açıklamalarla, herkesin şaşkın bakışları arasında, 5 kuruş bile ödeme yapmayınca, herkes şoke oldu. Futbolcu grubu, teknik heyet, alt yapı antrenörleri, maaşlarını alamayınca, art arda istifa etti. Takım yardımcı antrenöre kaldı.

ÇEKLER ERTELENDİ… NAKİTLER DE ÖDENMEDİ…

Madalyonun bir yüzü daha vardı. Ödemelerin yapılmaması sonucunda, kulübü satan Erhan Yılmaz bile vicdan azabı duyarken, Hamit Maden’den ses çıkmadı. Ancak Maden’in, Erhan Yılmaz’ın çeklerini ödemediği, nakitlerden de 5 kuruş bile ödeme yapmadığı ortaya çıkınca, herkes ‘Dolandırıldık’ demeye başladı. Son gelişmelere göre, Erhan Yılmaz’ın, taahhütler yerine gelmediği için, yasal olarak, kulübü, Mayıs ayı sonlarında yeniden geri alacağı, 1 milyon lira da eksik ödeme yapacağı belirtildi. Gelişmeler merakla takip ediliyor. 2.Lig’de veda maçları oynayan futbol takımı ise, pazar günü Tokat deplasmanında 3-1 mağlup olurken, haftalar önce küme düşmesi kesinleşmişti.