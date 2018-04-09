Karatecilerden 4 madalya daha…

Şampiyona, 59 ilden 2 bin 204 sporcunun katılımıyla, Şahinbey Spor Salonu’nda yapıldı. Sayısız Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü de şampiyonaya altyapı sporcularıyla katıldı. Mavi beyazlılar ‘Balkan Çocuklar Şampiyonası’ aday kadrosunun netleşeceği şampiyonada iki altın ve iki bronz madalya kazandı.
AVRUPA BİLETİNİ ALDILAR
42 kiloda Hiranur Temizel ve 35 kiloda Ayşe Nur Bekler 2., 42 kiloda Serra Melis Gider ve 50 kiloda Berra Demirtürk 3. oldu. Hiranur Temizel, Dünya Karate Federasyonu tarafından Hırvatistan’da düzenlenecek olan Gençlik Ligi’nde, Ayşe Nur Bekler ise Sırbistan’daki Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz