Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:57 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:58 TSİ )

Karatecilerden 4 madalya daha…

Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası, Gaziantep’te yapıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Şampiyona, 59 ilden 2 bin 204 sporcunun katılımıyla, Şahinbey Spor Salonu’nda yapıldı. Sayısız Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü de şampiyonaya altyapı sporcularıyla katıldı. Mavi beyazlılar ‘Balkan Çocuklar Şampiyonası’ aday kadrosunun netleşeceği şampiyonada iki altın ve iki bronz madalya kazandı.

AVRUPA BİLETİNİ ALDILAR

42 kiloda Hiranur Temizel ve 35 kiloda Ayşe Nur Bekler 2., 42 kiloda Serra Melis Gider ve 50 kiloda Berra Demirtürk 3. oldu. Hiranur Temizel, Dünya Karate Federasyonu tarafından Hırvatistan’da düzenlenecek olan Gençlik Ligi’nde, Ayşe Nur Bekler ise Sırbistan’daki Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Bugün 13:57 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Geçmiş olsun! “3-1” mask
Geçmiş olsun! “3-1”
İYİ Partililer Gebzespor'un şampiyonluk maçını izledi mask
İYİ Partililer Gebzespor'un şampiyonluk maçını izledi
Adnan Köşker çıtayı yükseltti: Gebzespor’a 1.Lig yakışır! mask
Adnan Köşker çıtayı yükseltti: Gebzespor’a 1.Lig yakışır!
Maç sonucu: Düzyurtspor 3 Kocaelispor 1 mask
Maç sonucu: Düzyurtspor 3 Kocaelispor 1
Protokol tam kadro! mask
Protokol tam kadro!
Böyle lig mi olur? mask
Böyle lig mi olur?
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Özel Kocaeli Hastanesi, açılıyor mask
Özel Kocaeli Hastanesi, açılıyor
Kocaeli'de deprem: Sallandık! mask
Kocaeli'de deprem: Sallandık!
Kayınpeder, damadına aşık oldu! mask
Kayınpeder, damadına aşık oldu!
Otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı mask
Otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı
Liseli Emir'in ölümü yasa boğdu... mask
Liseli Emir'in ölümü yasa boğdu...
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti! mask
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti!

GALERİ

Hürriyet, Uğur Dündar'ın programına konuk oldu mask
Hürriyet, Uğur Dündar'ın programına konuk oldu
Hırsızlar vatandaşı bıktırdı! mask
Hırsızlar vatandaşı bıktırdı!
Tosun Paşa ne kaçırdı öyle... mask
Tosun Paşa ne kaçırdı öyle...
Okullar Arası Genç Erkekler Futsal 2. Ligi’nde heyecan arttı mask
Okullar Arası Genç Erkekler Futsal 2. Ligi’nde heyecan arttı
Avukatlar hukuk balosunda buluştu mask
Avukatlar hukuk balosunda buluştu
Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak... mask
Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL