AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz bugün ilçe binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında tramvay hattının Kuruçeşme'ye kadar uzatılması hakkında bilgiler verdi. Ayaz, tramvayın havadan geçeceğini belirterek "Kent içi trafiğiyle ilgili tramvay projemizin 1.etabı bitti. 2. Ve 3. Etaplar için çalışmalar yapılıyor. 4. Etap olan Kuruçeşme için ise tramvay havadan geçecek. Kısacası Allahın izniyle İzmit’i demir ağlarla öreceğiz. Kısa zamanda da İzmit’i trafiğini rahatlamak için çalışmalarımız olacak. Bunları sadece biz yaparız. Çünkü bizim heyecanımız var" şeklinde konuştu.

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