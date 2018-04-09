Adnan Köşker çıtayı yükseltti: Gebzespor’a 1.Lig yakışır!

Çıtayı yüksek tutan Köşker, “Gebzespor’a 1.Lig yakışır…” dedi. Gebzespor’a bu sezon ciddi destek sunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebzespor’un başarısının 3.Lig’e çıkmakla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.
HEDEF 1.LİG OLMALI
Gebzespor’un başarısının 3.Lig’e çıkmakla sınırlı kalmaması gerektiğine vurgu yapan Başkan Köşker, ”Gebzemiz, 45 ilden büyük bir ilçe. 4-5 yıl sonra nüfusu 2-2.5 milyona dayanacak. Sürekli gelişen ve büyüyen bir ilçenin takımı BAL Ligi’nde, 3.Lig’de değil, 1. Lig’de olmalı. Sapanca maçında ilk kez tribünleri dolu gördüysek, inşallah o günleri de göreceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz