AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Belediye Başkan Yardımcıları Sadık Albayrak, Engin Güzel, Nilay Ayran, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GTO Başkanı Nail Çiler, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer, KASKF Başkanı Murat Aydın, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve Gebze’nin tanınmış birçok siması, şampiyonluk heyecanına ortak oldu.
Bugün 14:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:25 TSİ )
Protokol tam kadro!
Protokol tam kadro!
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:24 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz