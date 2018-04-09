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Bugün 14:24 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:25 TSİ )

Protokol tam kadro!

Protokol tam kadro!

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AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Belediye Başkan Yardımcıları Sadık Albayrak, Engin Güzel, Nilay Ayran, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GTO Başkanı Nail Çiler, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer, KASKF Başkanı Murat Aydın, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve Gebze’nin tanınmış birçok siması, şampiyonluk heyecanına ortak oldu.

Bugün 14:24 TSİ - Spor

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