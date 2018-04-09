Sevgi ve kardeşlik için buluştular!

Alp ve yönetiminin etkinliğinde yoğun ilgi vardı. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, Gölcükspor Kulübü Başkanı Ahmet Şahin, Gölcükspor eski genel kaptanı Adem Ellibeş ile birlikte, Gölcük’te faaliyet gösteren spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

“TOPLUM İÇİN ÖNEMLİ BİR HİZMETİ YERİNE GETİRİYORSUNUZ”

“Sevgi ve kardeşlik buluşması” adı verilen kahvaltı programında bir konuşma yapan İlçe Başkanı Alp şunları söyledi: Öncelikle davetimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biliyoruz ki, sizler toplum için çok önemli bir hizmeti yerine getiriyorsunuz. Gençlerimiz ne kadar çok sporla meşgul olursa, kötü alışkanlıklardan o kadar uzak dururlar. Bu noktada da çok etkin rol oynayan sizlere, hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz her zaman destek vererek, sportif nesiller yetişmesine katkıda bulunuyor.