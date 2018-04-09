Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:25 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:26 TSİ )

Sevgi ve kardeşlik için buluştular!

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp ve yönetimi, KASKF yönetimi ve ilçedeki spor kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle, Kavaklı’da bulunan Anfora Kafe’de buluştu. Sevgi ve kardeşlik buluşmasına sporcuların katılımı yoğun oldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alp ve yönetiminin etkinliğinde yoğun ilgi vardı. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, Gölcükspor Kulübü Başkanı Ahmet Şahin, Gölcükspor eski genel kaptanı Adem Ellibeş ile birlikte, Gölcük’te faaliyet gösteren spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

“TOPLUM İÇİN ÖNEMLİ BİR HİZMETİ YERİNE GETİRİYORSUNUZ”

“Sevgi ve kardeşlik buluşması” adı verilen kahvaltı programında bir konuşma yapan İlçe Başkanı Alp şunları söyledi: Öncelikle davetimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biliyoruz ki, sizler toplum için çok önemli bir hizmeti yerine getiriyorsunuz. Gençlerimiz ne kadar çok sporla meşgul olursa, kötü alışkanlıklardan o kadar uzak dururlar. Bu noktada da çok etkin rol oynayan sizlere, hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz her zaman destek vererek, sportif nesiller yetişmesine katkıda bulunuyor.

Bugün 14:25 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Geçmiş olsun! “3-1” mask
Geçmiş olsun! “3-1”
İYİ Partililer Gebzespor'un şampiyonluk maçını izledi mask
İYİ Partililer Gebzespor'un şampiyonluk maçını izledi
Adnan Köşker çıtayı yükseltti: Gebzespor’a 1.Lig yakışır! mask
Adnan Köşker çıtayı yükseltti: Gebzespor’a 1.Lig yakışır!
Maç sonucu: Düzyurtspor 3 Kocaelispor 1 mask
Maç sonucu: Düzyurtspor 3 Kocaelispor 1
Protokol tam kadro! mask
Protokol tam kadro!
Böyle lig mi olur? mask
Böyle lig mi olur?
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Özel Kocaeli Hastanesi, açılıyor mask
Özel Kocaeli Hastanesi, açılıyor
Kocaeli'de deprem: Sallandık! mask
Kocaeli'de deprem: Sallandık!
Kayınpeder, damadına aşık oldu! mask
Kayınpeder, damadına aşık oldu!
Otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı mask
Otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı
Liseli Emir'in ölümü yasa boğdu... mask
Liseli Emir'in ölümü yasa boğdu...
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti! mask
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti!

GALERİ

Hürriyet, Uğur Dündar'ın programına konuk oldu mask
Hürriyet, Uğur Dündar'ın programına konuk oldu
Hırsızlar vatandaşı bıktırdı! mask
Hırsızlar vatandaşı bıktırdı!
Tosun Paşa ne kaçırdı öyle... mask
Tosun Paşa ne kaçırdı öyle...
Okullar Arası Genç Erkekler Futsal 2. Ligi’nde heyecan arttı mask
Okullar Arası Genç Erkekler Futsal 2. Ligi’nde heyecan arttı
Avukatlar hukuk balosunda buluştu mask
Avukatlar hukuk balosunda buluştu
Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak... mask
Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL