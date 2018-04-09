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30 milyonluk tarih yatırımı

Protokol mensupları ile birlikte Kapanca Sokak’ta yapımı süren butik inşaattaki çalışmaları inceleyen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Tarihi değerlerimizin gün yüzüne çıkarılması için restorasyonlara 30 milyon liranın üzerinde harcama yaptık” dedi.

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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Kapanca Sokak’ta yaptırılan butik otelin inşaatı il protokolü tarafından incelendi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İzmit Belediyesi’nin Tarih Koridoru Projesi’nin en önemli ayağını oluşturan Kapanca Sokak’a incelemede hazır bulundu. 

TURİZME DEĞER KATACAK

Arsası İzmit Belediyesi tarafından tahsis edilen ve KSO tarafından yaptırılan butik otel inşaatındaki son durum hakkında bilgiler alan protokol mensupları inşaatında incelemelerde bulunan protokol üyeleri, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kapanca Sokak’ın ikinci butik oteli olacağı açıklanan yapının İzmit turizmine değer katması bekleniyor.

“TARİHİ DEĞERLERE EL ATIYORUZ”

Vali Aksoy ve beraberindekilere bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren belediye başkanı Nevzat Doğan, “Şehrimizdeki birçok tarihi değer ne yazık ki bir dönem yok olmaya mahkûm bırakılmış, hatta üzerine binalar bile yapılmıştı. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tarihi değerlere el atıyoruz” dedi.

“71 ESER RESTORE EDİLDİ”

İzmit Belediyesi olarak hayata geçirilen restorasyon projeleri için 30 milyon liranın üzerinde bir harcama yaptıklarını dile getiren Doğan, “Bunun yanı sıra bu tür çalışmalarda kurumların desteğini de alıyoruz. Şimdiye kadar 71 tarihi değerin restorasyonunu gerçekleştirdik. Kocaeli Sanayi Odası tarafından yapılan bu butik otelimizin tamamlanmasıyla sokağımız ikinci oteline kavuşmuş olacak” dedi.

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Kapanca Sokak’ta bulunan mevcut butik otelin yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördüğünün de altını çizen Doğan, “Şehrimize gelen turist sayısı her geçen gün artarken bu otelimiz sayesinde konaklama kapasitemiz de artmış olacak. Şehrimize gelen turistler, tarihi sokakta daha fazla konaklama imkanı bulacak. Valimizin katkısı ile kentimiz turizm şehri olacaktır. KSO Başkanımıza, tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Yaklaşık 957 metrekarelik alanda inşaatı hızla devam eden 17 odalı, 34 yatak kapasiteli ve otoparkı da bulunan butik otelin kısa süre içinde tamamlanacağı öğrenildi.

Bugün 14:35 TSİ - Ekonomi

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