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Bugün 14:37 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:38 TSİ )

KOGİAD’dan Lice’ye eğitim desteği

KOGİAD yönetimi tarafından Diyarbakır Lice Demir Çelik Ortaokulu’na kazandırılan Bilişim Sınıfı’nın açılışı törenle yapıldı. Projeye Mercedes otomotiv ve FNNS Savunma Sistemleri firmaları da katkı sağladı

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Kocaeli Genç İşadamları Derneği (KOGİAD), sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Dernek yönetimi son olarak Diyarbakır’in Lice ilçesinde bulunan Demir Çelik Ortaokulu’nda “Bilişim Sınıfı” oluşturuldu. Hazırlanan projeye Mercedes Otomotiv ve FNNS Savunma Sistemleri firmaları da destek verdi.

“GELECEĞE YATIRIM”

Okula kurulan yeni Bilişim Sınıfı’nın açılışı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Törene KOGİAD Başkanı Bilal Bozkurt, proje yöneticisi Sena Şener ve yönetim üyesi Ümit Simit de katıldı. Yapılan çalışma ile ilgili konulan dernek başkanı Bozkurt, “Geleceğimiz dediğimiz çocuklarımız ve vatanımız için yatırım yapmak çok önemli. Öğrencilerin sevinci ve yüzlerindeki tebessüm, bizim için en değerli olandı” dedi.

Bugün 14:37 TSİ - Eğitim

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