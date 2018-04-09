Antika Pazarı’na yoğun ilgi var

Başiskele Belediyesi tarafından yaptırılan Kullar Kapalı Semt Pazarı’nda, haftanın iki gününde pazar kuruluyor. Kapalı pazaryerinde pazar günleri sebze ve meyve satışları yapılırken, çarşamba günleri de yaklaşık 70 esnafın tezgâh açtığı Antika Pazarı kuruluyor. Pazarda, özellikle antika eşyalar tablolar ve aksesuarlar büyük ilgi görüyor. Zaman zaman izdihamın da yaşandığı Kullar Kapalı Semt Pazarı’nın geniş otopark alanı sayesinde vatandaşlar rahat alışveriş yapabiliyorlar.