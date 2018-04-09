Fuarda SEDAŞ’ın standı da ziyaretçilerin, iş arayan ya da işini değiştirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu. SEDAŞ, özellikle “Kadınlara İş’te Fırsat Eşitliği” projesi kapsamında verdiği mesajlarla da özellikle bayanların dikkatini çekmeyi başardı. İş başvurularında SEDAŞ açtığı stantta insan kaynakları uzmanları kurum hakkında detaylı bilgiler verdiler.
Bugün 14:48 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:49 TSİ )
SEDAŞ standına büyük ilgi
SEDAŞ, bölgenin en büyük insan kaynakları etkinliği olan ve 5-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Kocaeli İstihdam Fuarı 2018 ve Kariyer Günleri (KOİF’18) büyük ilgi gördü.
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Bugün 14:48 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz