SEDAŞ standına büyük ilgi

Fuarda SEDAŞ’ın standı da ziyaretçilerin, iş arayan ya da işini değiştirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu. SEDAŞ, özellikle “Kadınlara İş’te Fırsat Eşitliği” projesi kapsamında verdiği mesajlarla da özellikle bayanların dikkatini çekmeyi başardı. İş başvurularında SEDAŞ açtığı stantta insan kaynakları uzmanları kurum hakkında detaylı bilgiler verdiler.