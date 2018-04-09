Venüs Sigorta, Derince’de açıldı

Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi No: 30’da yer alan Venüs Sigorta düzenlenen törenle hizmete açıldı. Nihat Güngör’ün sahibi olduğu iş yerinin açılış törenine Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“HAYIRLI OLSUN”

Açılışı yapılan Venüs Sigorta’nın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden belediye başkanı Ali Haydar Bulut, konuşmasında ilçede yapımı devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Bulut, Yenikent Mahallesi’nde hizmete açılan Venüs Sigorta’nın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.