Savunmada yeni hamle

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120 milimetre HE-T tank topu mühimmatı, açıktaki ve bir mevzinin arkasındaki hedeflerin vurulmasında büyük etkiye sahip. Atış testlerinden başarıyla geçen yeni mühimmat, MKE Kurumunun öz kaynaklarıyla yaptığı yeni Ar-Ge projesi sonucu geliştirildi.