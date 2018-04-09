120 milimetre HE-T tank topu mühimmatı, açıktaki ve bir mevzinin arkasındaki hedeflerin vurulmasında büyük etkiye sahip. Atış testlerinden başarıyla geçen yeni mühimmat, MKE Kurumunun öz kaynaklarıyla yaptığı yeni Ar-Ge projesi sonucu geliştirildi.
Bugün 14:49 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:50 TSİ )
Savunmada yeni hamle
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımı için milli kaynaklarla yeni tank mühimmatı üretildi.
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Bugün 14:49 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz