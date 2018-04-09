Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan (SSM) yapılan yazılı açıklamada, insansız hava aracı ANKA-S'lerin gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit ve hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirildiği ve milli uydular üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.
Bugün 14:50 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:52 TSİ )
ANKA-S sayısı 6’ya yükseldi
İnsansız hava aracı ANKA-S'lerin Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sayısı 6’ya yükseldi.
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Bugün 14:50 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz