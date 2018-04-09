ANKA-S sayısı 6’ya yükseldi

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan (SSM) yapılan yazılı açıklamada, insansız hava aracı ANKA-S'lerin gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit ve hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirildiği ve milli uydular üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.