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Fındık ödemeleri sürüyor

Tarımsal destekleme kapsamında ilk defa Ağustos 2009'da fındık üreticilerine yapılan destekleme ödemesinin 9'uncusuna, geçtiğimiz cuma günü itibarıyla başlandı.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen takvime göre yapılan ödemeler, dekar başına 170 lira alacak fındık üreticilerince memnuniyetle karşılandı.

ÖDEMELER SÜRÜYOR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin fındık üreticisinin desteklemeden faydalanacağını belirterek, 6 Nisan Cuma günü başlayan ödemelerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyledi.

Bugün 14:52 TSİ - Ekonomi

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