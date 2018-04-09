Şok’tan halka arz kararı

Enerjisa ve Medical Park hastanelerinin ilk çeyrekteki halka arzının ardından bu üç şirket ve UN Ro-Ro'nun halka arzı “ikinci dalga” olarak nitelendiriliyor ve mayıs ayında olacağı tahmin ediliyordu.

650 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Borçlarını yeniden yapılandırmak için bankalar ile müzakere halinde olan Yıldız Holding'in gıda perakendeciliği alanındaki iştiraki Şok Marketler halka arzda en az 2.6 milyar lira, yani 650 milyon dolar gelir beklediğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ve Borsa İstanbul'un onayını takiben hisselerin mayıs ayında işleme başlamasının öngörüldüğü ifade edildi.