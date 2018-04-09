Tekgümüş seçilmiş başkan

Kuruluş çalışmalarının bir süre önce tamamlandığı Körfez Artvinliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ilk kongresini önceki gün gerçekleştirdi. Körfez Güney Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan dernek binasında yapılan kongreye üye olan Artvinliler yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede divan başkanlığına eski belediye başkanlarından Erhan Yenilmez, katip üyeliklere ise İbrahim Durmuş ve Adnan Özer seçildi.

“GÜÇ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ”

Kongrenin açılışında konuşan derneğin kurucu başkanı Nihat Tekgümüş, asla tabela derneği olmayacaklarını belirtti. Tekgümüş, “Artvinliler olarak birlik ve beraberlik içinde olacağız. Doyduğumuz yeri, doğduğumuz yer olarak bileceğiz ve ona göre çalışacağız. Güç birliği yapacağız. Artvin’imizin gelenek ve göreneklerini göreneğini yeni nesillere aktaracağız. Yeni neslin bir biriyle tanışıp kaynaşmasını sağlayacağız” dedi.

TEKGÜMÜŞ TEK ADAY

Tekgümüş’ün konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Kongre sonunda derneğin kurucu başkanı Nihat Tekgümüş, yeniden göreve seçildi. Bu arada düzenlenen genel kurula ilimizdeki çeşitli Artvinli derneklerin başkanlarının yanı sıra KÖGYAR-DER Başkanı Erhan Bilgiç ve STK temsilcileri katıldı.

YÖNETİM KURULU

Nihat TEKGÜMÜŞ (Başkan)

Yener UZUN

Rafet YILDIRIM

Zeynep YILMAZ

Muhammet ÖZER

Gülsen Sevim ÖZTÜRK

Kadir YILMAZ

DENETİM KURULU

Selim UYSAL

Serkan TAŞKIT

Onur DÜZCAN