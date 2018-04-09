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İYİ Parti, Dilovası’nda iddialı

Yönetimi ile birlikte Sakaryalılar Derneği’ne konuk olan İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz, “İlçemizin önemli sorunları var. Dilovası Belediyesi’ni alarak sorunları çözeceğiz” dedi.

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İYİ Parti Dilovası İlçe yönetiminin düzenlediği sivil toplum kuruluşu ziyaretleri devam ediyor. Parti yöneticileri son olarak Dilovası Sakaryalılar Derneği yönetimi ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette dernek başkanı Ünal Sönmez, Sakaryalılar olarak üzerlerine düşen görevlerden kaçmayacaklarını, hayırlı hizmetlerin ilçelerine gelmesini ümit ettiklerini söyledi.

“BELEDİYEYİ ALACAĞIZ”

Buluşmada konuşan İYİ Parti İlçe Başkanı Emin Yılmaz, kısa zamanda yerel anlamdaki projeleri ile halkın karşısına çıkacaklarını söyledi. Yılmaz, “İlçemizin çözüm bekleyen önemli sorunları var. İYİ Parti’yi Dilovası’nda iktidar yapacağız. Belediyemiz borç içinde. Deneyimli ekiplerimizle bu sorunların tamamını çözüme kavuşturacağız” dedi.

Bugün 15:19 TSİ - Siyaset

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