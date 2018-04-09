SP Körfez’de değişim yok

Yapılan değerlendirmelerin ardından ilçe başkan adaylığı için yeniden mevcut başkan Ömer Faruk Coşkun ismi üzerinde uzlaşıldı. Bir süredir ilçe başkanlığını yürüten Coşkun, kongreye tek aday olarak girecek.

KÖRFEZLİLERE DAVET!

15 Nisan’da Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde yapılacak kongre öncesinde il binasında düzenlenen toplantı ile adaylığı il başkanı Nurettin Çelik tarafından iletilen Coşkun, “Davamız ve ülkemiz için mücadeleden kaçmak bize yakışmaz. Yapılacak olan kongreye herkesi bekliyoruz. Bütün Körfez halkımız davetlidir” dedi.