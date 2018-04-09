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Ellibeş: Kentsel dönüşüm, Gölcük’ün geleceğidir

Gölcük’te yapımı devam eden Denizevler kentsel dönüşüm projesi kapsamında 541 konut, 14 dükkan ve bir caminin yapım çalışmaları devam ediyor. Belediye başkanı Mehmet Ellibeş, projenin ilçenin geleceği olduğunu dile getirdi.

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Gölcük Belediyesi’nin öncülük ettiği Denizevler mevkiindeki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile düzenlenen törende temeli atılan ve Sivritepe Mahallesi’nde yapımına başlanan inşaat çalışmaları belirlenen plan dahilinde sürüyor. Evlerin 2019’un başında yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

“PROJE, GÖLCÜK’ÜN GELECEĞİ”

Yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip eden ve ilçenin modern bir görünüme kavuşacağını dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Deprem kuşağının ne olduğunu ve önlem alınmazsa başımıza neler gelebileceğini çok acı tecrübelerle gördük. Bu yüzden depreme dayanıklı, modern binalar inşa ederek yeni şehirler kurmalıyız. Kentsel dönüşüm projemiz, şehrin yapısını ve insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceğini etkileyecektir. Denizevler Kentsel Dönüşüm Projesi; Gölcük’ün geleceğidir” dedi.

“GÜVENLİ VE HUZURLU”

Proje inşaatının hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Ellibeş, “2019’un başında 541 konutlu projenin bitirilmesini hedefliyoruz. Depremin üzerinden geçen yaklaşık 19 yıl sonrasında Denizevler bölgesinde afeti yaşayan insanlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu yaşayabilecekleri konutlarına kavuşmuş olacaklar” diye konuştu.

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