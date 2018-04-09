Tarhan, Süleyman Şah türbesini sordu

Türbenin gerçek yerine ne zaman taşınacağını soran Tarhan, “Süleyman Şah’ın ve iki askerinin naaşlarının bulunduğu yer Lozan’a göre vatan toprağıdır. Türbe taşındı ve vatan toprağı terk edildi. Türbenin gerçek yerine taşınması konusunda atılmış bir adım yok” dedi.

“SÜLEYMAN ŞAH’IN KEMİKLERİ SIZLIYOR”

Daha önce sorulduğunda türbenin taşınacağının söylendiğini hatırlatan Tarhan, “Bu zamana kadar bir sonuç çıkmadı. Süleyman Şah’ın kemikleri sızlıyor. Koca bir tarih ayaklar altına. Düzeltmeye çalışıyorlar, ama başaramıyorlar. Aradan geçen 3 sene de iktidar güvenliği sağlayamamış olacak ki nakil gerçekleşmedi. Kendi toprağımıza, türbemizi bile götüremiyoruz” açıklamasında bulundu.