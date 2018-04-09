İYİ Parti’den gövde gösterisi

Emin Yılmaz başkanlığında oluşan ve ilçedeki çalışmaları ile son dönemde dikkat çeken İYİ Parti Dilovası İlçe teşkilatının yeni hizmet binasının açılışı önceki gün düzenlenen törenle yapıldı. Partililerin yanı sıra vatandaşların da yoğun katılımı ile adeta miting havasında gerçekleşen parti binası açılışına İYİ Parti’nin üst düzey yöneticileri de katılım gösterdi.

KALABALIK KATILIM

Düzenlenen açılış programına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türkkan, İYİ Parti GİK Üyesi Mukadder Başeğmez, İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Ruhittin Sönmez, İYİ Parti il Başkanı Serdar Kaman, İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Esra Tolu, CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, SP’li yöneticiler ve Dilovası Belediyesi eski Başkanı Ercan Dalkılıç katıldı.

“İYİ GÜNLER YAKIN”

Törende konuşan İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz, “Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, Arap’ı, Zaza’sı ile bütünleşerek Dilovası’nı iyi günlere kavuşturacağız. Parti yöneticileri olarak yoğun bir çalışma içindeyiz. Hedefe ulaşıncaya kadar sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız” dedi. Yılmaz’ın ardından konuşan il başkanı Serdar Kaman da konuşmasında, İYİ Parti’nin Kocaeli’de giderek büyüdüğünü söyledi.

“DİLOVASI BENİM EVİM”

GİK Üyesi Mukadder Başeğmez ise konuşmasında ülke siyasetinde kutuplaşmanın ve kin anlayışının hüküm sürdüğünü dile getirdi. Başeğmez, alanda toplanan kalabalığa da teşekkür etti. Son olarak konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da, Dilovası’nın kendisinin seçim bölgesi olduğunu ifade etti. Türkkan, “Bu ilçede sohbet etmedik kimseyi bırakmadık. Dilovası’nın benim evim gibidir. İnşallah bölgemde iktidar olacağız” dedi. Yapılan konuşmaların ardından ilçe binasının açılışı yapıldı.