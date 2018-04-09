Ornitholoji Derneği’nde başkan değişmedi

Kocaeli Ornitholoji (Kuş Bilimi) Derneği’nin olağan genel kurulu önceki gün yapıldı. İzmit Acısu mevkiinde bulunan dernek binasında gerçekleşen kongreye üyelerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Toplam 422 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Oğuz Ertop ile Serdar Ender başkanlık için yarıştı.
BAŞKAN DEĞİŞMEDİ
Atilla Akarsu’nun divan başkanlığını yaptığı kongrenin katip üyeliklere ise Recep Kozan ve Kazım Saraç seçildi. 7 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim kurulunun belirlendiği genel kurulda 270 oy kullanıldı. 6 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 152 oy alan Oğuz Ertop, yeniden başkan seçildi. Ertop’un rakibi Serdar Ender’e ise 112 oy çıktı.
OĞUZ ERTOP’UN KAZANAN LİSTESİ
Mustafa ERSÖNMEZ
Temel YILMAZ
Salih KARACAN
İlker ERDEM
Süleyman BAŞKAL
Ergün KAPLAN
DENETİM KURULU
Haluk AKGÜN
Faruk ÖZKANLI
Necip ERKAN
FEDERASYON DELEGELERİ
Ertan TANTAŞ
Murat YORDAMOĞLU
Temel YILMAZ
SERDAR ENDER’İN KAYBEDEN LİSTESİ
Cemil KÖSEOĞLU
Yaşar AYDEMİR
Burak ESEROĞLU
Şerif Ali KARA
Yusuf KAYA
Refik BAŞYİĞİT
DENETİM KURULU
Ali SOYER
İbrahim YILDIZ
Emin SALTAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz