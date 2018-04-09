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Ornitholoji Derneği’nde başkan değişmedi

Kocaeli Ornitholoji (Kuş Bilimi) Derneği’nin önceki gün yapıla kongresinde başkanlığa bir kez daha Oğuz Ertop seçildi. 152 oy alan Ertop’un karşısına aday olarak çıkan Serdar Ender ise 112 oyda kaldı. 6 oy geçersiz sayıldı.