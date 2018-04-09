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Ornitholoji Derneği’nde başkan değişmedi

Kocaeli Ornitholoji (Kuş Bilimi) Derneği’nin önceki gün yapıla kongresinde başkanlığa bir kez daha Oğuz Ertop seçildi. 152 oy alan Ertop’un karşısına aday olarak çıkan Serdar Ender ise 112 oyda kaldı. 6 oy geçersiz sayıldı.

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Kocaeli Ornitholoji (Kuş Bilimi) Derneği’nin olağan genel kurulu önceki gün yapıldı. İzmit Acısu mevkiinde bulunan dernek binasında gerçekleşen kongreye üyelerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Toplam 422 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Oğuz Ertop ile Serdar Ender başkanlık için yarıştı.

BAŞKAN DEĞİŞMEDİ

Atilla Akarsu’nun divan başkanlığını yaptığı kongrenin katip üyeliklere ise Recep Kozan ve Kazım Saraç seçildi. 7 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim kurulunun belirlendiği genel kurulda 270 oy kullanıldı. 6 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 152 oy alan Oğuz Ertop, yeniden başkan seçildi. Ertop’un rakibi Serdar Ender’e ise 112 oy çıktı.

OĞUZ ERTOP’UN KAZANAN LİSTESİ

Mustafa ERSÖNMEZ

Temel YILMAZ

Salih KARACAN

İlker ERDEM

Süleyman BAŞKAL

Ergün KAPLAN

DENETİM KURULU

Haluk AKGÜN

Faruk ÖZKANLI

Necip ERKAN

FEDERASYON DELEGELERİ

Ertan TANTAŞ

Murat YORDAMOĞLU

Temel YILMAZ

SERDAR ENDER’İN KAYBEDEN LİSTESİ

Cemil KÖSEOĞLU

Yaşar AYDEMİR

Burak ESEROĞLU

Şerif Ali KARA

Yusuf KAYA

Refik BAŞYİĞİT

DENETİM KURULU

Ali SOYER

İbrahim YILDIZ

Emin SALTAN

Bugün 15:52 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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