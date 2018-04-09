Erzurumlu kadınlar kahvaltıda buluştu

Kocaeli Erzurumlular Derneği Kadın Kolları tarafından ‘Bir olalım, diri olalım' sloganı ile birlik kahvaltısı gerçekleştirildi. Kocaeli Erzurumlular Derneği Kadın Kolları Başkanı Demet Önal Gözütok ev sahipliğindeki kahvaltı derneğin çok amaçlı salonunda yapıldı.

KADINLAR GENİŞ KATILIM GÖSTERDİ

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın Projelerinden Sorumlu Başkan Danışmanı Fazile Özkürt, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve El Sanatları Bölümü Başkanı Nermin Demirkol, Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Zehra Coşkun Salih, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim görevlisi Pelin Güleda Karadeniz; siyasi parti ilçe kadın kolları başkanları, iş kadınları, kadın muhtarlar ve çok sayıda Erzurumlu kadın katıldı.

“GÜZEL HİZMETLER YAPTIK”

Sohbet havasında geçen kahvaltı programında konuşan Kocaeli Erzurumlular Derneği Kadın Kolları Başkanı Demet Önal Gözütok, “Bu güne kadar güzel hizmetlere imza attık. Bundan sonra da önemli çalışmalarımız olacak. Birlik ve beraberlik adına düzenlemiş olduğumuz bu programa katılan siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.