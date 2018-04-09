Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:35 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 16:37 TSİ )

Erzurumlu kadınlar kahvaltıda buluştu

Kocaeli Erzurumlular Derneği Kadın Kolları kahvaltıda buluştu. Kadın Kolları Başkanı Demet Önal Gözütok, “Bu güne kadar güzel hizmetlere imza attık. Bundan sonra da önemli çalışmalarımız olacak” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Erzurumlular Derneği Kadın Kolları tarafından ‘Bir olalım, diri olalım' sloganı ile birlik kahvaltısı gerçekleştirildi. Kocaeli Erzurumlular Derneği Kadın Kolları Başkanı Demet Önal Gözütok ev sahipliğindeki kahvaltı derneğin çok amaçlı salonunda yapıldı.

KADINLAR GENİŞ KATILIM GÖSTERDİ

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın Projelerinden Sorumlu Başkan Danışmanı Fazile Özkürt, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve El Sanatları Bölümü Başkanı Nermin Demirkol, Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Zehra Coşkun Salih, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim görevlisi Pelin Güleda Karadeniz; siyasi parti ilçe kadın kolları başkanları, iş kadınları, kadın muhtarlar ve çok sayıda Erzurumlu kadın katıldı.

“GÜZEL HİZMETLER YAPTIK”

Sohbet havasında geçen kahvaltı programında konuşan Kocaeli Erzurumlular Derneği Kadın Kolları Başkanı Demet Önal Gözütok, “Bu güne kadar güzel hizmetlere imza attık. Bundan sonra da önemli çalışmalarımız olacak. Birlik ve beraberlik adına düzenlemiş olduğumuz bu programa katılan siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün 16:35 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
‘Aile apartmanları’ için günlük kiralama yasağı mask
‘Aile apartmanları’ için günlük kiralama yasağı
Mert Armağan 1 yaşında mask
Mert Armağan 1 yaşında
İZGAZ 25’nci yılını sanat festivali ile taçlandırdı mask
İZGAZ 25’nci yılını sanat festivali ile taçlandırdı
Meteoroloji uyardı: Çamur yağabilir...! mask
Meteoroloji uyardı: Çamur yağabilir...!
Şu an saat kaç? Kafalar karıştı.. mask
Şu an saat kaç? Kafalar karıştı..
Fırtınaya dikkat! Kocaeli için uyarı yapıldı... mask
Fırtınaya dikkat! Kocaeli için uyarı yapıldı...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Özel Kocaeli Hastanesi, açılıyor mask
Özel Kocaeli Hastanesi, açılıyor
Kocaeli'de deprem: Sallandık! mask
Kocaeli'de deprem: Sallandık!
Kayınpeder, damadına aşık oldu! mask
Kayınpeder, damadına aşık oldu!
Otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı mask
Otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı
Liseli Emir'in ölümü yasa boğdu... mask
Liseli Emir'in ölümü yasa boğdu...
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti! mask
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti!

GALERİ

Hürriyet, Uğur Dündar'ın programına konuk oldu mask
Hürriyet, Uğur Dündar'ın programına konuk oldu
Hırsızlar vatandaşı bıktırdı! mask
Hırsızlar vatandaşı bıktırdı!
Tosun Paşa ne kaçırdı öyle... mask
Tosun Paşa ne kaçırdı öyle...
Okullar Arası Genç Erkekler Futsal 2. Ligi’nde heyecan arttı mask
Okullar Arası Genç Erkekler Futsal 2. Ligi’nde heyecan arttı
Avukatlar hukuk balosunda buluştu mask
Avukatlar hukuk balosunda buluştu
Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak... mask
Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL