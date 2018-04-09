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En fazla evlilik İzmit’te yapıldı

TÜİK verilerine göre 2017 yılında Kocaeli’de 13 bin 211 çift evlendi.

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TÜİK verilerine göre 2017 yılında Kocaeli’de 13 bin 211 çift evlendi. En fazla evlenme 2 753 çift ile İzmit, en az evlenme ise 308 çift ile Kandıra’da oldu.

İLÇE                SAYI

İzmit                 2753

Gebze              2596

Darıca              1418

Gölcük             1111

Körfez              1090

Derince            932

Çayırova          772

Kartepe            766

Başiskele         654

Karamürsel      427

Dilovası           384

Kandıra           308

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