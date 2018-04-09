En fazla evlilik İzmit’te yapıldı

TÜİK verilerine göre 2017 yılında Kocaeli’de 13 bin 211 çift evlendi. En fazla evlenme 2 753 çift ile İzmit, en az evlenme ise 308 çift ile Kandıra’da oldu.
İLÇE SAYI
İzmit 2753
Gebze 2596
Darıca 1418
Gölcük 1111
Körfez 1090
Derince 932
Çayırova 772
Kartepe 766
Başiskele 654
Karamürsel 427
Dilovası 384
Kandıra 308
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz