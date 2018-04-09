En fazla evlilik İzmit’te yapıldı

TÜİK verilerine göre 2017 yılında Kocaeli’de 13 bin 211 çift evlendi. En fazla evlenme 2 753 çift ile İzmit, en az evlenme ise 308 çift ile Kandıra’da oldu.

İLÇE SAYI

İzmit 2753

Gebze 2596

Darıca 1418

Gölcük 1111

Körfez 1090

Derince 932

Çayırova 772

Kartepe 766

Başiskele 654

Karamürsel 427

Dilovası 384

Kandıra 308