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1 otobüs, 2 TIR, 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı!

TEM Otoyolu Ankara istikameti Gültepe tüneller mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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TEM Otoyolu Ankara istikameti Gültepe tüneller mevkiinde bir otobüs, 2 TIR'ın ve iki otomobilin çarpışması sonucunda feci bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası yolun tamamen trafiğe kapandığı ve 3 kişinin yaralı olduğu bilgisi edinildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Bugün 17:17 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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