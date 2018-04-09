1 otobüs, 2 TIR, 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı!

TEM Otoyolu Ankara istikameti Gültepe tüneller mevkiinde bir otobüs, 2 TIR'ın ve iki otomobilin çarpışması sonucunda feci bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası yolun tamamen trafiğe kapandığı ve 3 kişinin yaralı olduğu bilgisi edinildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahelerinin ardından hastaneye kaldırdı.