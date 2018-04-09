TEM Otoyolu Ankara istikameti Gültepe tüneller mevkiinde bir otobüs, 2 TIR'ın ve iki otomobilin çarpışması sonucunda feci bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası yolun tamamen trafiğe kapandığı ve 3 kişinin yaralı olduğu bilgisi edinildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahelerinin ardından hastaneye kaldırdı.
Bugün 17:17 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:56 TSİ )
1 otobüs, 2 TIR, 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı!
TEM Otoyolu Ankara istikameti Gültepe tüneller mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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Bugün 17:17 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz