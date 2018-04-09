Yangın Gebze Güzeller Mahallesi 947/1 Sokak’ta Cengiz Ayvaz’a ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı evde yangın çıktı. Yangın esnasında pazarda olan Semra Ayvaz eve geldiğinde dumanları görünce panikleyip mutfağa girdi. Mutfaktaki fırının yandığını gören Ayvaz, müdahale etmek istediği sırada dumandan etkilenerek bayıldı. Dumanı gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumandan etkilenen Ayvaz’ı evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan kadın, daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.
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Mutfaktaki yangını söndürmek isterken hastanelik oldu
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çıkan mutfakta yanan fırını söndürmeye çalışan kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz