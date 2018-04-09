Gübre yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 1 ölü

İzmir Sepetçi Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre İzmit Sepetçi Mahallesi Sepetçiler Yolu Sokak üzerinde seyir halinde olan Kenan Yazıcı (57) idaresindeki 54 DJ 168 plakalı gübre yüklü kamyon, yokuş aşağıya indiği esnada frenlerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hızını alamayan kamyon yaklaşık 50 metre mesafeden Bıçkıderesi yatağına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Devrilen kamyonda sıkışan sürücü Kenan Yazıcı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sedyeye konuldu. Çevredeki vatandaşların da yardımı ile iple bağlanan sedye yaklaşık 50 metre mesafeden yukarıya çekildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yazıcı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri devrilen kamyonun yanan balatalarına su ve köpükle müdahalede bulunurken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.