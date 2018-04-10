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HONDA eleman alacak

Çayırova’nın Şekerpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Honda fabrikası, Yeni CIVIC marka otomobilin üretim bölümünde çalışacak elaman arıyor.

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Çayırova’nın Şekerpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Honda fabrikası, Yeni CIVIC marka otomobilin üretim bölümünde çalışacak elaman arıyor. Alınacak elemanlarda meslek lise veya yüksek okul mezunu, tercihen askerlik hizmetini tamamlamış erkek adaylar, 30 yaşını geçmemiş, vardiyalı çalışmaya uygun olma nitelikleri aranacak.  Aranan şartlara uyanlar, eleman.net, kariyer.net veya secretcv.com üzerinden başvurularını yapabilirler.

Bugün 09:00 TSİ - Ekonomi

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