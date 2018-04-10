Çayırova’nın Şekerpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Honda fabrikası, Yeni CIVIC marka otomobilin üretim bölümünde çalışacak elaman arıyor. Alınacak elemanlarda meslek lise veya yüksek okul mezunu, tercihen askerlik hizmetini tamamlamış erkek adaylar, 30 yaşını geçmemiş, vardiyalı çalışmaya uygun olma nitelikleri aranacak. Aranan şartlara uyanlar, eleman.net, kariyer.net veya secretcv.com üzerinden başvurularını yapabilirler.
Bugün 09:00 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:20 TSİ )
HONDA eleman alacak
Çayırova’nın Şekerpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Honda fabrikası, Yeni CIVIC marka otomobilin üretim bölümünde çalışacak elaman arıyor.
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Bugün 09:00 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz