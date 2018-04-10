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ATM'den parasını çeken şahsa silahlı tehdit!

Darıca'da, ATM'den para çektikten sonra aracına yönelen kişiyi bıçak ve silahla tehdit ederek, paralarını gasp ettiği iddia edilen 2 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Darıca Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan ATM'den 26 Mart gecesi para çeken kişi, aracına yöneldiği sırada yanına yaklaşan 2 gaspçı, bıçak ve silahla tehdit ederek, 4 bin 650 lirasını aldı. Adı açıklanmayan mağdurun şikâyeti üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polis, şüphelilerden birini çalıştığı çalıştığı vidanjör firmasında, diğerini ise evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.N.U. (21) ile Y.E.K. (20) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 09:09 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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