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Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı

AKP Kocaeli eski Milletvekili, Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe’nin oğlu Mesut Pepe, müteahhit Kemal Şener’in kızı Gizem Şener ile evlendi.

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AKP Kocaeli eski Milletvekili, Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe’nin oğlu Mesut Pepe, müteahhit Kemal Şener’in kızı Gizem Şener ile evlendi. İstanbul’da dün akşam yapılan düğününde çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Kocaeli Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık yaptı.

VALİ AKSOY DA KATILDI

Düğüne Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak ve Kazım Albayrak, Kocaeli Üniversitesi eski Rektörü Sezer Komsuoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile çok sayıda siyasetçi ve iş adamı katıldı.

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