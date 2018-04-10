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45 yıllık esnaf hayatını kaybetti

Yaklaşık 45 yıldır Körfez Tütünçiftlik Ağadere Caddesi’nde mobilyacılık yapan ve Tüfekçioğlu Mobilya’nın sahibi Emin Tüfekçi (66) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Yaklaşık 45 yıldır Körfez Tütünçiftlik Ağadere Caddesi’nde mobilyacılık yapan ve Tüfekçioğlu Mobilya’nın sahibi Emin Tüfekçi (66) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre olay şöyle gerçekleşti: evinde olduğu sırada göğsünde sıkışma olduğunu hisseden Emin Tüfekçi, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Muayene için özel bir hastaneye giden Emin Tüfekçi, burada kalp krizi geçirmeye başladı.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

2 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Emin Tüfekçi, doktorların tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Körfez’in en eski esnaflarından olan 3 çocuk babası Emin Tüfekçi, Kuzey Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan öğlen namazı sonrasında defin için memleketi olan Niğde’ye gönderildi.

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