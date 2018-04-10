45 yıllık esnaf hayatını kaybetti

Yaklaşık 45 yıldır Körfez Tütünçiftlik Ağadere Caddesi’nde mobilyacılık yapan ve Tüfekçioğlu Mobilya’nın sahibi Emin Tüfekçi (66) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre olay şöyle gerçekleşti: evinde olduğu sırada göğsünde sıkışma olduğunu hisseden Emin Tüfekçi, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Muayene için özel bir hastaneye giden Emin Tüfekçi, burada kalp krizi geçirmeye başladı.
CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
2 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Emin Tüfekçi, doktorların tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Körfez’in en eski esnaflarından olan 3 çocuk babası Emin Tüfekçi, Kuzey Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan öğlen namazı sonrasında defin için memleketi olan Niğde’ye gönderildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz