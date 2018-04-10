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Şapka çıkarın bu taraftara!

Kocaelispor’un vefakar, cefakar taraftarı bu sezon hiç olmadığı kadar uzak deplasman yolculukları yaptı. Bunlardan birisi de Trabzon’du.

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Bu sezon ikinci kez Trabzon’a giden 12. adam Düzyurt maçının ilk yarısında takıma müthiş destek verdi. İlk yarıdakietkili futbol karşısında kendisinden geçen 12. adam bir an olsun susmadı. 6 yaşından 60 yaşına kadar Kocaelispor taraftarı tam 2000 kilometre kat etti. Düzyurt maçına gelen Yeşil Siyahlılar arasında meslektaşlarımızdan Merve Gül ve nişanlısı Celal Özaltun da vardı. İkili bu sezon bir çok deplasmanda Kocaelispor’u yalnız bırakmadı.

BASİT GOLLERE İSYAN

İlk yarının sonlarına doğru deplasman tribünü yanındaki avluya geçen Yeşil Siyahlılar tezahüratlarına burada da devam etti. Kocaelispor taraftarı her zamanki gibi inanılmaz bir destek vererek futbolcuları ateşledi ancak ikinci yarıda takım durdu, üstte basit goller yedi. Maç 3-1 kaybedildi ve ilk yarıda büyük bir coşku yaşayan 150 kadar 12. adam maçı üzgün terk etti.

Bugün 09:55 TSİ - Spor

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