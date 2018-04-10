Önce turizm sonra maç

Cuma gününden itibaren Trabzon’a hareket eden bazı Yeşil Siyahlılar, Trabzon’un tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldu. Bazı taraftarlar ise Gürcistan’ın Batum şehrine de giderken, 2 otobüs taraftar Cumartesi akşamı yola çıktı ve Pazar saat 11 sularında şehre vardı. 12. adam Trabzon Meydan’da bol bol turlarken, yemeklerini yedi ve maça 1 saat kala sorunsuz bir şekilde Ahmet Suat Özyazıcı Stadı’na girdi.