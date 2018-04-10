Cuma gününden itibaren Trabzon’a hareket eden bazı Yeşil Siyahlılar, Trabzon’un tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldu. Bazı taraftarlar ise Gürcistan’ın Batum şehrine de giderken, 2 otobüs taraftar Cumartesi akşamı yola çıktı ve Pazar saat 11 sularında şehre vardı. 12. adam Trabzon Meydan’da bol bol turlarken, yemeklerini yedi ve maça 1 saat kala sorunsuz bir şekilde Ahmet Suat Özyazıcı Stadı’na girdi.
Bugün 09:57 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 09:59 TSİ )
Önce turizm sonra maç
Kocaelispor taraftarı Trabzon’da da takımını yalnız bırakmadı.
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Bugün 09:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz