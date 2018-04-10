Doğa içerisinde birçok sportif faaliyetin gerçekleştirildiği Ketenciler Gençlik Kampı, amatör spor kulüplerine kamp yapma imkânı tanıyor. 10 adet bungalov ve 30 yatak kapasitesi ile takımları misafir eden kamp, amatör spor kulüplerinden yoğun talep görüyor. Ketenciler Gençlik Kampı, bu hafta sonu Maşukiyespor’u ağırladı. 2. Amatör Futbol Ligi C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren kulüp, Gültepe maçı öncesi kampa girdi. Gençlik Kampı’nda, sportif faaliyetleri gerçekleştiren kulüp, önemli maç öncesi doğal ortamda kamp yaparak moral depoladı.
Bugün 10:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:43 TSİ )
Ketenciler, Maşukiye’ye iyi geldi…
Kartepe Belediyesi’nin önemli yatırımlarından biri olan Ketenciler Gençlik Kampı, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
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Bugün 10:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz