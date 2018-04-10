Ketenciler, Maşukiye’ye iyi geldi…

Doğa içerisinde birçok sportif faaliyetin gerçekleştirildiği Ketenciler Gençlik Kampı, amatör spor kulüplerine kamp yapma imkânı tanıyor. 10 adet bungalov ve 30 yatak kapasitesi ile takımları misafir eden kamp, amatör spor kulüplerinden yoğun talep görüyor. Ketenciler Gençlik Kampı, bu hafta sonu Maşukiyespor’u ağırladı. 2. Amatör Futbol Ligi C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren kulüp, Gültepe maçı öncesi kampa girdi. Gençlik Kampı’nda, sportif faaliyetleri gerçekleştiren kulüp, önemli maç öncesi doğal ortamda kamp yaparak moral depoladı.