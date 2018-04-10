Yarınlarımıza atılan dev kulaçlar!

Geleceğin Şampiyon Kulaçları Yüzme Yarışları’nın 2’ncisi, Gölcük Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. Gölcük Belediyespor Yüzme Kulübü’nden 100, Gebze Anibal Yüzme Kulübü’nden 40, Marmara Dinamikspor Yüzme Kulübü’nden 40 sporcunun katıldığı yarışlarda 2006-2007-2008-2009-2010 ve 2011 doğumlu toplam 180 yüzücü mücadele etti.

‘HERKES SPOR YAPMALI!’

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gölcük Belediyesi Yüzme havuzunda evlatlarımız eğitimlerini düzenli olarak görüyorlar. Yüzme havuzumuz sayesinde Gölcük’te yüzme sporuna yatkın, istekli ve arzulu çocuklarımızı eğitiyoruz. Bugün de kulüpler arası bir yarışma düzenledik. Kocaelimizde faaliyet gösteren diğer kulüplerin katılımıyla 200’e yakın sporcu ile çok güzel bir yarışma gerçekleştirdik. Çocuklar heyecanlı, aileler onlardan daha çok heyecanlı. Ama önemli olan yarınımız, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sağlıklı olarak geleceğe hazırlanmalarıdır. Bizler de, Gölcük Belediyesi olarak, çocuklarımıza desteğimizi esirgemiyoruz. Bu yarışmayı geleneksel olarak her yıl yüzme havuzumuzda tertip etmeye devam edeceğiz.