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Bugün 10:44 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:46 TSİ )

İsmetpaşa’da başladılar

Kocaelispor, 31. haftada karşılaşacağı Kızılcabölük maçının hazırlıklarına başladı.

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Kocaelispor, 31. haftada karşılaşacağı Kızılcabölük maçının hazırlıklarına başladı. Bugün İzmit İsmetpaşa Stadı’nda çalışan Yeşil Siyahlıların morallerinin hayli bozuk olduğu görüldü.

Bugün 10:44 TSİ - Spor

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