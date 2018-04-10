Kocaelispor, 31. haftada karşılaşacağı Kızılcabölük maçının hazırlıklarına başladı. Bugün İzmit İsmetpaşa Stadı’nda çalışan Yeşil Siyahlıların morallerinin hayli bozuk olduğu görüldü.
Bugün 10:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:46 TSİ )
İsmetpaşa’da başladılar
Kocaelispor, 31. haftada karşılaşacağı Kızılcabölük maçının hazırlıklarına başladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:44 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz