Düzyurtlular yanılmadı

Kalede Can Emre, sağ bekte Kemalcan, sol bekte Kadir Öge, savunma ortasında Ali Keten ve Murat Başak, önlerinde Mesut ve Sefa, sağda Mehmet Avcı, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Hamza, ileride ise Sinan 11’i ile maça çıkıldı.

KEMAL’İN SÖYLEDİKLERİ TUTTU

Mücadelenin ilk yarısındaki başarılı futbol, iştah ve tempo herkesin alkışını aldı. Devre arasında Düzyurtsporlukaleci Kemal “Kocaelispor ilk yarı çok iyi oynadı. Ama bizim de ikinci yarılarda iyi olduğumuzu ve bu maçı çevirebileceğimizi söyleyebilirim. Kocaelispor ilk yarı çok bastırdı, ikinci yarıda oyundan düşebilirler” dedi. İkinci yarıda ikisi duran toptan, birisi de savunma arkasına kaçırılan Hakan’ın attığı gollerle Düzyurtspor maçı 3-1 kazandı ve bir bakıma Kemal’in söylediklerini destekledi.