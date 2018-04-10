Özellikle ilk yarıda çok başarılı olan, attırdığı golün dışında 3 kez net gol pozisyonuna giren Süleyman ikinci yarının başında oyuna devam edemedi. 1994 doğumlu futbolcu 60. dakikada yerini Burak Özbakır’a bıraktı. Burak Süleyman’ın son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Bugün 10:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:47 TSİ )
Süleyman’ın durumu belli oluyor
Kocaelispor’da başarılı sol kanat oyuncusu Burak Süleyman, Yeşil Siyahlıların Düzyurtspor karşısında Sefa’ya golü attıran isimdi.
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Bugün 10:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz