Süleyman’ın durumu belli oluyor

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Özellikle ilk yarıda çok başarılı olan, attırdığı golün dışında 3 kez net gol pozisyonuna giren Süleyman ikinci yarının başında oyuna devam edemedi. 1994 doğumlu futbolcu 60. dakikada yerini Burak Özbakır’a bıraktı. Burak Süleyman’ın son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.