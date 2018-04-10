Bu anlamda dikkatli olan futbolcular kart görmedi. Düzyurt maçında Ali Keten ve Mert Yavuz ikinci yarıda gördükleri kartların ardından sararan isimlerdi. Bu arada iki takım futbolcuları arasında maçın ardından sözlü tartışma vardı ancak bu tartışma kısa sürdü. Kızılcabölük maçına Hamza, Mehmet ve Süleyman ve Düzyurt maçında kart gören Ali Keten sarı kart sınırında çıkacak.
Bugün 10:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:48 TSİ )
Sınırda 4 isim var
Kocaelispor’da Kaptan Hamza Mutlu, sağ açık Mehmet ve sol açık Süleyman’a Düzyurt maçı öncesi sarı kart sınırındaydı.
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Bugün 10:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz