Sınırda 4 isim var

Bu anlamda dikkatli olan futbolcular kart görmedi. Düzyurt maçında Ali Keten ve Mert Yavuz ikinci yarıda gördükleri kartların ardından sararan isimlerdi. Bu arada iki takım futbolcuları arasında maçın ardından sözlü tartışma vardı ancak bu tartışma kısa sürdü. Kızılcabölük maçına Hamza, Mehmet ve Süleyman ve Düzyurt maçında kart gören Ali Keten sarı kart sınırında çıkacak.