Daha önce 5 halı sahamaçında 2 beraberlik ve 3 de yenilgi alan Yeşil Siyahlılar maç öncesi temkinliydi. 20 derecelik sıcaklıkta oynanan maç iki takım futbolcularını da hayli yordu. Kocaelispor maça çok iyi başladı ve ilk yarıyı Sefa’nın golü ile 1-0 önde tamamladı. Farkı açacak birçok pozisyon bulan Yeşil Siyahlılar ikinci yarıda bir birinden basit gollere engel olamayınca maçı 3-1 kaybetti ve 6. halı saha maçında da galip gelemedi. Temsilcimiz halı sahada bu sezon Kızılcabölük ve Sultanbeyli deplasmanlarından 1’er puan çıkarabilmişti.
Bugün 10:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:48 TSİ )
Halı sahada 6’da 0!
Kocaelispor, Düzyurtspor karşısında bu sezon altıncı halı saha maçına çıktı.
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Bugün 10:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz