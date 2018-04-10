Halı sahada 6’da 0!

Daha önce 5 halı sahamaçında 2 beraberlik ve 3 de yenilgi alan Yeşil Siyahlılar maç öncesi temkinliydi. 20 derecelik sıcaklıkta oynanan maç iki takım futbolcularını da hayli yordu. Kocaelispor maça çok iyi başladı ve ilk yarıyı Sefa’nın golü ile 1-0 önde tamamladı. Farkı açacak birçok pozisyon bulan Yeşil Siyahlılar ikinci yarıda bir birinden basit gollere engel olamayınca maçı 3-1 kaybetti ve 6. halı saha maçında da galip gelemedi. Temsilcimiz halı sahada bu sezon Kızılcabölük ve Sultanbeyli deplasmanlarından 1’er puan çıkarabilmişti.