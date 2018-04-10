Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kaza gece saatlerinde, Gölcük Değirmendere kavşağında meydana geldi. İnci Furun idaresindeki 41 DR 097 plakalı otomobil kavşakta kırmızı ışıkta geçen Nazmi Şahin idaresindeki 41 GC 755 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, İnci Furun hasar gören araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan İnci Furun, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya neden olan sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.