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Bugün 11:08 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:13 TSİ )

Küçük de olsa RİSK, RİSKTİR!

Sezonun 30. hafta Düzyurtspor’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Kocaelispor’da lig için hiçbir iddia kalmadı.

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Bitime 4 hafta kala düşme hattıyla arasında 9 puan farkı bulunan Yeşil Siyahlılar, bu maçlara rahat çıkacak. Kocaelispor’un alttaki takımlarla ikili averajı da iyi. Çok küçük de olsa düşme riski taşıyan Kocaelispor, Kızılcabölük maçında kendisine yakışan futbolu sahaya yansıtmak için mücadele edecek.

Kocaelispor’un kalan maçları:

Kızılcabölük

Karacabey (D)

Tepecik

Adliyespor  (D)

3. LİG 3. GRUP SON 6 SIRA

13

KOCAELİSPOR

 

36

14

Adliyespor

 

33

15

Osmaniye FK

 

31

16

Aydın 1923

 

27

17

Arsinspor

 

26

18

Tekirdağspor

 

26

Bugün 11:08 TSİ - Spor

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