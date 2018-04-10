Küçük de olsa RİSK, RİSKTİR!

Bitime 4 hafta kala düşme hattıyla arasında 9 puan farkı bulunan Yeşil Siyahlılar, bu maçlara rahat çıkacak. Kocaelispor’un alttaki takımlarla ikili averajı da iyi. Çok küçük de olsa düşme riski taşıyan Kocaelispor, Kızılcabölük maçında kendisine yakışan futbolu sahaya yansıtmak için mücadele edecek.

Kocaelispor’un kalan maçları:

Kızılcabölük

Karacabey (D)

Tepecik

Adliyespor (D)

3. LİG 3. GRUP SON 6 SIRA