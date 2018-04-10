Küçük de olsa RİSK, RİSKTİR!

Bitime 4 hafta kala düşme hattıyla arasında 9 puan farkı bulunan Yeşil Siyahlılar, bu maçlara rahat çıkacak. Kocaelispor’un alttaki takımlarla ikili averajı da iyi. Çok küçük de olsa düşme riski taşıyan Kocaelispor, Kızılcabölük maçında kendisine yakışan futbolu sahaya yansıtmak için mücadele edecek.
Kocaelispor’un kalan maçları:
Kızılcabölük
Karacabey (D)
Tepecik
Adliyespor (D)
3. LİG 3. GRUP SON 6 SIRA
13
36
14
33
15
31
16
27
17
26
18
26
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz