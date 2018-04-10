Son 5 maçta 1 kez kazandık…

Son haftalarda sadece Cizrespor’u sahasında deviren Yeşil Siyahlılar, Payas, Elaziz ve Düzyurt deplasmanlarında mağlup oldu, Çorum ile içeride berabere kaldı.
Kocaelispor’un son 5 maçı:
Payas – Kocaelispor: 1-0
Kocaelispor – Çorum: 0-0
Elaziz – Kocaelispor: 3-2
Kocaelispor – Cizrespor: 2-1
Düzyurt – Kocaelispor: 3-1
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz