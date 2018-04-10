Son 5 maçta 1 kez kazandık…

Son haftalarda sadece Cizrespor’u sahasında deviren Yeşil Siyahlılar, Payas, Elaziz ve Düzyurt deplasmanlarında mağlup oldu, Çorum ile içeride berabere kaldı.

Kocaelispor’un son 5 maçı:

Payas – Kocaelispor: 1-0

Kocaelispor – Çorum: 0-0

Elaziz – Kocaelispor: 3-2

Kocaelispor – Cizrespor: 2-1

Düzyurt – Kocaelispor: 3-1