Kartepe’de yağlı mevsimi açıldı...

Sarımeşe Mahallesi’nde bulunan ve adını dünya güreş tarihinde çok önemli bir yeri bulunan, bilenen en iyi taktik ustası olarak gösterilen Kırkpınar Başpehlivanı Hergeleci İbrahim’den alan er meydanı, güreşçilerin buluşma noktası oldu. Ulaşım ve fiziki yapısı sebebiyle pehlivanların uğrak yeri olan Hergeleci Er Meydanı, ayrıca Kartepe Belediyesi’nin gelenekselleştirdiği Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’ne de ev sahipliği yapıyor.