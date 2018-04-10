Sarımeşe Mahallesi’nde bulunan ve adını dünya güreş tarihinde çok önemli bir yeri bulunan, bilenen en iyi taktik ustası olarak gösterilen Kırkpınar Başpehlivanı Hergeleci İbrahim’den alan er meydanı, güreşçilerin buluşma noktası oldu. Ulaşım ve fiziki yapısı sebebiyle pehlivanların uğrak yeri olan Hergeleci Er Meydanı, ayrıca Kartepe Belediyesi’nin gelenekselleştirdiği Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’ne de ev sahipliği yapıyor.
Bugün 11:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:16 TSİ )
Kartepe’de yağlı mevsimi açıldı...
Havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Hergeleci İbrahim Er Meydanı’nda alan güreşçiler, antrenmanlara başladı.
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Bugün 11:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz