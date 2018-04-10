Güler “Başımız üzerine. Bizim kapımız Kocaelispor’a saygı gösteren herkese açık” cevabını verdi. Kocaelispor taraftarının müthiş desteği, maçı Kocaelisporlularla birlikte izleyen Trabzonspor taraftarını büyüledi. Bordo Mavili taraftar “Trabzonspor dün (cumartesi) Kayseri’ye fark attı. Orada 5000’den fazla Trabzon taraftarı sizin kadar ses çıkarmadı, destek vermedi. Vallahi size helal olsun” diyerek Kocaelispor taraftarından memnuniyetini dile getirdi.
Bugün 11:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:17 TSİ )
Trabzon taraftarı bize hayran kaldı
Pazar günü Trabzon’da oynanan Düzyurt-Kocaelispor maçı öncesinde, Trabzonsporlu bir taraftar, Hodrimeydan Taraftar Lideri Enver Güler’e “Ben de sizinle birlikte maç izleyebilir miyim?” diye sordu.
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Bugün 11:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz