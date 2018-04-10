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Trabzon taraftarı bize hayran kaldı

Pazar günü Trabzon’da oynanan Düzyurt-Kocaelispor maçı öncesinde, Trabzonsporlu bir taraftar, Hodrimeydan Taraftar Lideri Enver Güler’e “Ben de sizinle birlikte maç izleyebilir miyim?” diye sordu.