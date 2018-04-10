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Yıldız Entegre ile rekor denediler

Mimari Etkinlik Merkezi tarafından düzenlenen Arch+Design Summit 2018, İstanbul’da düzenlendi. Yıldız Entegre, etkinlik kapsamında ‘ahşap kırkayak’ ile rekor denemesi yapan TOBB Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerine destek verdi.

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Orman ürünleri alanında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan Yıldız Entegre, Mimari Etkinlik Merkezi işbirliği ile düzenlenen Mimari Tasarım Zirvesi’nin altın sponsoru oldu. 6-7 Nisan tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Arch+Design Summit 2018 etkinliği; mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar ve diğer yaratıcı endüstri profesyonellerini buluşturdu. 

ÖĞRENCİLERE DESTEK VERDİ

Kırkayak sergi zemininde en yeni parkelerini sergileyen Yıldız Entegre, ayrıca kongre merkezindeki 60 numaralı stant alanında Varioclic ve Variodor markalarının son modellerinin yanı sıra Suntalam ve Mdflam ürünlerini de bireysel ve kurumsal ziyaretçilerle buluşturdu. Yıldız Entegre, eğitime verdiği önem ile TOBB Üniversitesi mimarlık bölümü öğrencilerinin, Yapı Teknolojileri ders modülü kapsamında hazırladıkları projenin fuaye alanında sergilenmesine destek oldu.

22 MODÜLLÜ KIRKAYAK!

TOBB Üniversitesi öğrencileri etkinlik günü 22 modülden oluşan “Ahşap Kırkayak” projelerinin Guinness rekorlar kitabına girmesi için rekor denemesi yaptı. Yaklaşık büyüklüğü 100x175x150 cm olan ahşap kırkayak etkinlik boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

“ÖNEMLİ POTANSİYEL VAR”

Etkinlik kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlkay Ünal, “Mimari Tasarım Zirvesi sektörün önemli etkilerinden biri. Çok sayıda ziyaretçiyi ve sektör paydaşlarını bir araya getiren bu etkinliğin önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum” dedi. 

“GENÇLERİ DESTEKLİYORUZ”

Yıldız Entegre olarak, tasarım, mimari, eğitim ve inovasyonun önem verdikleri konular olduğunu dile getiren genel sekreter Ünal, “Etkinlikte Yıldız Entegre’nin sponsorluğuyla ilk kez bu yıl bir rekor denemesi gerçekleştirildi. TOBB Üniversitesi öğrencileri ‘Ahşap Kırkayak’’ projeleriyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için rekor denemesinde bulundu. Bu projede geleceğin mimarlarını desteklemekten büyük bir mutluluk yaşıyoruz” diye konuştu.

Bugün 11:23 TSİ - Ekonomi

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