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Bugün 11:25 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:28 TSİ )

Çayırova’da yerli traktör üretiliyor

Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Motor ile İtalyan Argo Tractors’ün ortak yatırımı Anadolu Landini, yerli traktör üretimine başladı. Yeni tesisin açılışı ise cuma günü, Bakan Faruk Özlü’nün katılımı ile yapılacak.

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Anadolu Motor, Türkiye’deki tarım pazarı ve motor üretimindeki 50 yıllık tecrübesini Argo Tractors’ün 130 yılı aşan traktör üretim ve pazarlama bilgisiyle birleştiriyor. Anadolu Landini, Çayırova Şekerpınar’da bulunan modern tesislerinde Türkiye ve yurtdışı pazarlar için yerli traktör üretimine başladı.

BAKAN ÖZLÜ DE KATILACAK

Yaşanan bu gelişme ile ilgili olarak yeni tesisin açılış töreni 13 Nisan Cuma günü yapılacağı açıklandı. Düzenlenecek törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu CEO’su Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak ve Argo Tractors SpA Başkanı Mr. Valerio Morra katılacak.

ÖNCE SUNUM YAPILACAK

Anadolu Landini Genel Müdürü Hayati Kösoğlu’nun ev sahipliğindeki tören saat 09.30’daki kahvaltı ile başlayacak. Daha sonra yapılacak değerlendirme ve sunumların ardından fabrikanın açılışı gerçekleşecek.

Bugün 11:25 TSİ - Ekonomi

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