Tarım Fuarı başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve TÜYAP’ın birlikte düzenlediği Doğu Marmara Tarım Fuarı bugün gerçekleşecek törenle açılacak. Tarım Fuarı’nda yem bitkisi tohumu, yem katkı maddesi ve Kandıra karpuzu tohumu gibi, birçok ücretsiz destekleme ve yüzde 50 hibeli gibi birçok proje gerçekleştirilecek.

100 FİRMA, 200 MARKA

Fuar kapsamında 100’e yakın firma, 200 ayrı marka ile stant açarak, misafirlerini ağırlayacak. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde 11 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Uluslararası Fuar Merkezi’nde tertiplenecek olan fuarın açılışının saat 12.00’de yapılacağı açıklandı. Fuarın bugüne kadar yapılanların aksine tarımla ilgili tüm sektörleri içerisinde barındıracak. 15 Nisan’da sona erecek olan fuarın 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği belirtildi.