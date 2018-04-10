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Atık pil yarışması 30 Nisan’da bitecek

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin (TAP) geleneksel olarak düzenlediği ‘Okullarda Atık Pil Yarışması’nda artık sona geliniyor.

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30 Nisan’da sona erecek yarışmada birinci gelen Kocaeli okullarına çeşitli hediyeler dağıtılacak. Kocaeli’de geçtiğimiz yıl 78 bin 700 kilo civarında olan atık pil toplama miktarının bu sene 90 bin kiloyu geçmesi bekleniyor.

OKULLARIN DESTEĞİ FAZLA

Birinciliği alan okul bir adet printer kazanırken, ikinci spor seti ve üçüncü okul ise satranç seti ile ödüllendirilecek. Konu hakkında açıklama yapan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar, 2015 yılında 630 ton olan atık pil toplama miktarlarını 2017 sonu itibariyle 730 tona çıkardıklarını ve bu miktarın çok önemli bir kısmının okullardan toplandığını söyledi.

KOCAELİ 3. SIRADA

En çok atık pilin İstanbul’dan toplandığına dikkat çeken genel sekreter Bahar, “Bu şehri sırasıyla Ankara ve Kocaeli takip ediyor. Kocaeli artan bir grafikle atık pil toplama miktarını artırıyor. Kocaeli’de birinci, ikinci ve üçüncü olacak okullar çeşitli hediyeler kazanacak” diye konuştu.

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